ホンダが世界初「すごいエンジン」搭載の新型「“V型3気筒”バイク」初公開！ 伝統の「赤ヘッド」＆超パワフルな“過給機”搭載！「1200cc級」のパフォーマンス発揮する「新型V3R 900」伊国登場！

ホンダは2025年11月4日、イタリア・ミラノで開催された二輪ショー「EICMA（ミラノショー）2025」にて、新型バイク「V3R 900 Eコンプレッサープロトタイプ（以下、V3R 900）」を初公開しました。

この新型V3R 900は、ホンダが開発した大型自動二輪車のプロトタイプモデル。

ホンダはこれまで国内外のモーターショーで、新開発のパワーユニットとなる「水冷75度V型3気筒エンジン」を公開していましたが、新型V3R 900の発表によって、初めてこのエンジンを搭載したモデルが具体的に姿を現したかたちです。

そして新型V3R 900および新型V3エンジンの最大の特徴は、二輪車として世界初となる“過給コントロール可能な電動過給機”を採用していること。

電動の強みを活かし、エンジン回転数に左右されず過給量を任意にコントロールすることで、低回転からハイレスポンスなトルクを生み出すと言います。

また、スペースが限られている二輪車でも設計の自由度が高く、重量物を重心に近い位置に集中配置させることが可能。

くわえてインタークーラーを必要としない設計により、軽量化につながるのもメリットです。

上記の特長により、今回発表された新型V3R 900は、排気量を900ccとしながらも1200cc相当のパフォーマンスを実現。環境性能にも貢献する仕様となっています。

その開発コンセプトには、「Non-Rail ROLLER COASTER（ノンレールローラーコースター）」を掲げ、最新の技術とホンダが長年蓄積してきた二輪車開発のノウハウを結集し、「約束された高揚感」と「卓越した安心感」という、異なる二面性を併せ持つことも同時に目指して開発されています。

ボディには左右非対称のユニークなサイドカウルを備え、タンクのエンブレムには2026年以降の最上位モデルへの採用が予定されている、新デザインの「ホンダフラッグシップウイング」があしらわれているのも見どころです。

このように、新開発の水冷75度V型3気筒エンジンを搭載して発表された、新型V3R 900。

同エンジンの初公開から約1年で、おおよその形状が予想できる状態として登場しました。

ここからどのような改良・進化を遂げて市販モデルに仕上がるのか、ホンダからの続報に注目です。