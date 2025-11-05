11月3日の20時30分ごろ。タクシーから降りてきた女性はマスクをつけ、真っ黒な帽子を目深に被りなおした表情は窺い知ることはできない。しかしその足取りは軽く、都内一等地の高級マンションのエントランスへと滑り込んでいく。

【写真】ミセス若井のマンションにデニムコーデで入っていくNIziUのNINA

彼女は人気ガールズグループ「NiziU」の最年少メンバー・NINA（20）。彼女が入ったマンションの一室で待つのは、今や国民的バンドとなった「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗（29）だ。

11月4日の夜、『文春オンライン』や『フライデーデジタル』が、トップアイドルと人気バンドマンの密会を相次いでスクープした。スポーツ紙記者が語る。

「『文春オンライン』の記事によれば、合同ライブをきっかけにNINAさんの方が若井さんにゾッコンになった。まだ正式な交際には至っていないものの、NINAさんは何度も若井さんの自宅マンションを訪れ、逢瀬を重ねているそうです」（スポーツ紙記者）

二人の関係を周囲が危惧

若井もNINAも人気者ゆえに超多忙な日々を過ごしている。特に若井は、現在5大ドームツアーの真っ只中で、密会前々日と前日の11月1日、2日には北海道でライブを終えたばかり。週末の8日、9日には福岡でのライブも控えている。そんな束の間の休息日に、若井が会ったのがNINAだった。

冒頭のシーンで見せた彼女の足取りの軽さには、想い人に会えるよろこびが表れているようだった。NINAにとっては人知れず育んできた純愛。しかし、若井にデート報道が出るのは今回が初めてではない。

「若井さんは、今年3月に『フライデーデジタル』でグラビアアイドルの未梨一花さんとのお泊まりデートを報じられたばかり。当然、NINAさんもその報道を見て、かなりショックを受けていたようです。周囲の知人には『若井さんだけは諦めた方がいい』と説得されたと言いますが、彼女は聞く耳を持たなかったと言います。猛アプローチを続け、結果として『若井の同時進行愛』と報じられる事態になってしまった」（前出・スポーツ紙記者）

この関係にヤキモキする業界関係者は多く、次第に2人の関係は「公然の秘密」になっていく。週刊誌の芸能担当デスクが、事情を明かす。

「かねてよりNINAさんが若井さん宅に通い詰めていましたが、『交際関係ではないらしい』とも囁かれていました。NINAさんのマジメな性格や若さもあって、周囲には心配する人が多かった。そうした事情もあり、2人の関係を知る業界関係者は少なくなかったのです」

そうして週刊誌各誌の取材班が揃い踏みしたのが、11月3日の逢瀬だったというわけだ。果たして若井は"グラドルとの二股愛"を続けているのか──。

ミセスの所属事務所である「Project-MGA」に2人の関係を問い合わせたところ、こう回答したのだ。

「基本的にプライベートは本人に任せておりますが、仲の良い関係であると聞いております。未梨一花さんとは今年3月以降一切お会いしておりません。また、交際の事実はございません。基本的にプライベートは本人に任せておりますが、ファンのみなさまにご心配をおかけしないよう、本人と密にコミュニケーションを取ってまいります」（Project-MGA）

周囲が心配していたNINAと若井の関係だが、明るい兆しが見えているということだろうか。NiziUをマネジメントする「ソニー・ミュージックレーベルズ」はこう回答している

「最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です。（密会については）メンバーのプライベートに関わることですのでお答えできません。一部報道よりファンの皆様にご心配をおかけしておりますが、引き続きNiziUとしての活動に邁進してまいります」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

NiziUにとって初めての『Take a picture』は、周囲の心配をよそに輝いていた。