天童よしみ、紅白オファーに回答「何も決まってません」「衣装は作っています」
歌手の天童よしみが4日、NHK大阪ホールで開催・生放送された『第25回 わが心の大阪メロディー』本番後の取材会に出席。年末年始に控える『紅白歌合戦』オファーに関する質問に答えた。
【写真】大阪ゆかりの有名人がずらり『わが心の大阪メロディー』の出演者
今年で25回目を数える恒例となったNHK大阪放送局の音楽番組。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが大阪にまつわる楽曲を披露した。
天童はオープニングを飾る「あんたの花道」のほか、同番組では初披露となる「なめとんか」と熱唱した。「なめとんか」は関西の大物歌手・やしきたかじんさんの楽曲。歌い終わった天童は「大阪の女性っていうのはなにかしら乗り越えて来てるから強いなと。私自身を歌ってるみたいな歌でした」と歌詞に込められた思いに感慨にひたった。
共演した、上沼恵美子、NMB48の泉綾乃、川上千尋、小嶋花梨、塩月希依音に対して、記者から「もう紅白のオファー来てるんですか？」との質問が。上沼は「それは天童さんが」と返し、話を振られた天童は「なにも決まってません」と返答した。
司会の今田耕司から「ギリギリなんですよね？オファーは」という問いかけに「ほんとうにギリギリです」と言う天童は、続けて「だから、もういろいろ衣装は作っています」と打ち明けた。さらに「作るの遅いから、生地かて羽かて早くしないと、クリスマスやからなくなる」とこぼし、今田から「行くとこ行けば、ありますから！」とツッコまれていた。
なお、NHKの新しいインターネットサービス「NHK ONE」で見逃し配信中。
