お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が4日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。AIが間違えた同じ年の人気俳優を明かした。

この日は、スマートフォンの便利機能を紹介する企画を実施。画像から検索できるという「Googleレンズ」機能を使ったもので、大吉はスタジオのリポーターを務めるタレントの副島淳を撮影。「副島くんとかもできる。芸能人の方だったら顔が出たり、洋服がどこのブランドとか出てくる」と驚きの声を上げていた。

また、写真を撮っても間違えている場合があるという視聴者からのメールで、テレビの画面の大吉を撮影して検索したところ「俳優の西島秀俊さんさと回答されました」と紹介された。大吉はニヤケながら「よく言われるんですよ」と言うと、相方の華丸も大吉は1971年3月10日生まれ、西島は1971年3月29日生まれなことから「同じ年だから」とフォローしていた。

また、ゲストのお笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之は、「西島秀俊さんの声は、ウッチャンナンチャンの内村さんの声に似ているということが、最近判明しました」と、内村光良に似ていると語った。