お笑いタレントの古坂大魔王（52）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。右足が痛風になったと報告し、腫れあがった足の写真を投稿した。

古坂は「右足だけ太った。痛風、なんだよ！！？風が吹いても痛い…とかよ！？違うよ！風が吹かなくてもいてーよ！痛無風だよ！なんなら痛(つう)だよ！…でも、やっとこさ…少しだけ歩いて、ご飯食べに置けるようになりました。痛(つう)め！」とつづった。

その後も「この三連休…家のことも何もできず…仕事は休みにしてたけど…何もできず…子供達が学校と保育園に行って…足の痛みが落ち着け始めるという…偶然。神様という脳みそが…俺に警告したのかも。少し落ち着いてます」としたり、「…痛風ってこれから一生付き合わなきゃなんだね。。しかも、またあの「独特な地獄の痛み」がいつ来るかわからない。けど、ほぼ確実に来る。月一なのか、一週間後なのか…結構落ちてます。がんばるます。明日は久しぶりの外の仕事…いけんのか？」と状況を説明。

同じく痛風に苦しむ知人からの報告に感謝。「とにかく尿酸値下げるのに水分と薬っすな」と返答していた。