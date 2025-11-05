26年前、名古屋市で主婦が殺害された事件で逮捕された69歳の女が「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。

名古屋市西区の主婦・高羽奈美子さん（当時32）。1999年11月、自宅アパートで刃物で刺され殺害されました。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「やっと捕まりましたね」

高羽さんの夫・悟さんは現場の部屋を保存してきました。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「ここに犯人の血ですね」

玄関に犯人の血痕が残されていたからです。事件発生から26年を前に、これとDNA型が一致する女が逮捕されました。

名古屋市港区の安福久美子容疑者（69）。悟さんの高校の同級生でした。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「見れば見るほど、そんな事ができるような女性じゃなかったので、いまだに信じられない」

有力な情報を提供した人に最大300万円を支払うとして情報を集めていたこの事件。容疑者逮捕をうけ、撤去されているポスターは全国1万か所に掲示されていました。そこには犯人の似顔絵も。ほうれい線など顔の特徴をつかんでいるように見えますが…

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「申し訳ないが、まったく似ていない」

悟さんは似顔絵から安福容疑者の名前は浮かばなかったと話します。安福容疑者は高校と大学時代に悟さんに好意を寄せていて、高校の部活のOB会で再会。事件が起きたのは、その5か月後でした。

現場に決定的な証拠を残し、逃げ続けた安福容疑者は…

安福容疑者（取り調べに対し）

「毎日不安だった。捕まるのが嫌だった」

警察は当時の目撃情報などから、犯人が手にけがをした可能性があるとして情報提供を呼びかけていましたが、安福容疑者は見立ての通り「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。

通報されるのを恐れたのか、当時、病院で手当てを受けた記録は確認されていないということです。