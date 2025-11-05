「収入なくなっちゃった」豊漁なのに漁出られず…スルメイカ漁の再開は？ 増枠提案も…漁業者落胆
漁獲枠の上限を超えてしまったため、漁の停止が続いている小型船のスルメイカ漁。水産庁は年間の漁獲枠を引き上げる方針ですが、漁業関係者との対立が浮き彫りとなっています。
“庶民の味”として楽しまれているスルメイカ。漁業関係者は困惑していました。
漁師
「収入もなくなっちゃったし、一刻も早く沖に出たいから何とかしてほしい」
近年、記録的な不漁が続いていたスルメイカ。今期は異例の豊漁となりましたが、とれすぎてしまったため、漁獲枠を大幅に超過。水産庁は今月1日、小型イカ釣り船の漁の停止命令を出しました。
豊漁なのに漁に出られない“異常事態”がつづいています。
函館市 大泉潤 市長
「地域としては死活問題。様々な手立てを講じていただき、ご対応をお願いしたい」
“イカの街”=北海道・函館市が漁獲枠の拡大などを求める要望書を提出しました。
こうした中、水産庁はきょう…
山本啓介 農林水産大臣政務官
「漁獲量をタイムリーに把握し、管理することができていなかったことが原因」
漁業団体に対して管理の強化を求める一方で、漁獲枠を増やすことを提案。
小型イカ釣り船の操業の再開に向け、“明るい便り”かと思いきや…
三沢市漁協 熊野稔 組合長
「愕然としています。なぜ現実を直視しない形での小型イカ釣り漁船がTAC（漁獲可能量）を超えて取ったからという、ペナルティ的な要素も含めた決定に悔しさでいっぱい」
憤りを露わにしました。いったい、なぜなのでしょうか？
今回増枠された結果、小型イカ釣り船は合計5757トンに。しかし、これまでの漁獲量は、その数字をすでに上回っているのです。そのため、漁の停止命令は今後も続くことになります。
三沢市漁協 熊野稔 組合長
「ただただ残念。悔しい、残念よりも悔しい。こういう決定しかできない水産庁なのかなと」
対立する水産庁と漁業関係者。専門家は…
Fish Japan 片野歩 代表
「スルメイカは資源状態がよくないのに、予防的アプローチと逆のことをやっている。獲らせてほしいって言われたら枠を増やしてしまう」
近年、記録的な不漁が続いていたスルメイカ。2000年におよそ30万トンだった漁獲量は、24年度には1.8万トンと9割以上も減少しています。
また、国は今年すでに3回枠を増やしていて、資源管理の面で問題があると指摘します。
Fish Japan 片野歩 代表
「資源状態がよくないので増枠なんかはやってはいけない。ゴールポストを動かしてはいけない」
“庶民の味”=スルメイカをどう守るのか？適切な管理のあり方が問われています。