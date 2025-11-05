第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回４位の早大の工藤慎作（３年）が５日、都内で行われたアシックスのイベント「ＡＳＩＣＳ×ＥＫＩＤＥＮ Ｍｅｅｔｕｐ 〜あの日々を、強さにかえていけ。〜」に出演した。

１年時から山登りの５区を任され、大きいレンズのメガネと、人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一に名前が似ていることから“山の名探偵”の異名が付いた。本戦に向けて「チームが勝つためには復路（が重要）」と分析。「全日本大学駅伝ではエース区間より、３〜６区のつなぎ区間で上位と差がついた。復路を走るメンバーが奮起してもらえれば、（２０１０年度の）早稲田が３冠を達成してから優勝していない問題を解決できるんじゃないでしょうか」と声高らかに推理した。

自身は３年連続の５区を希望し、青学大の若林宏樹が持つ１時間９分１１秒の区間記録更新を目標に掲げる。２日の全日本大学駅伝の８区では、早大ＯＢの渡辺康幸氏が記録した日本人最高タイムを３０年ぶりに更新する５６分５４秒をマークするなど絶好調だ。工藤は「長い距離で圧倒的な力を持っているのは、ストロングポイントだと思う。自分が稼ぐつもりで走りたい」。早大が箱根駅伝総合優勝から遠ざかって１５年。その謎を名探偵が解いてみせる。