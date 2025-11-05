11月7日より公開される『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を記念して、『呪術廻戦』のこれまでを一気に振り返る特別番組「劇場版 公開記念！ 今からでも間に合う！ 『呪術廻戦』スペシャル！」がYouTubeで公開された。

参考：『週刊少年ジャンプ』に愛された男・中村悠一 『鬼滅の刃』でも体現した“良き師匠”像

集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破する『呪術廻戦』。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円を記録。2023年7月から12月にかけて、TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして2025年、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が5月30日に、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が10月17日より公開。さらにTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始される。

本特番では、主人公・虎杖悠仁の呪術師としての始まりから「死滅回游」に至るまでの成長と葛藤を振り返り、さらに虎杖の運命に関わっていく登場人物たちを一挙紹介。さらに、『呪術廻戦』の原点『劇場版 呪術廻戦 0』についても語られ、その主人公・乙骨憂太の成長も映し出される。（文＝リアルサウンド編集部）