¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¡Ä¡×¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½íà¤ªÊ¢¸«¤»á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡×¡Ö¥Á¥é¥ê¤¬²Ä°¦¤¤¡×
ÀÖ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÇò¤Î¥«¡¼¥Ç»Ñ
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çà¤ªÊ¢¸«¤»á¤Î¥Á¥é¸«¤»»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤«¤Ã¤¿»þ¤Î»äÉþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö@pinue_official ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó!¡¡ºÇ¶áÁ°È±¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÀÖ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤Î´Ö¤«¤é¤ªÊ¢¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥½ÉôÊ¬¡Ø¥Á¥é¥ê¡Ù»äÉþ¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò¹ðÇò¡×¡Öà¥×¥Áá¥¤¥á¥Á¥§¥ó?¡¡°õ¾Ý¥¬¥é¥ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÅÏî´¤Ï2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢ÍâÇ¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£10·î¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¡¢PTSD(¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²)¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£