¡Ö¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¡Ä¡×ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Òà¥Á¥¥ó¼ê¤Å¤«¤ß¤«¤Ö¤ê¤Ä¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¦¤Þ¤¦¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¸ý¤Ç
¡¡¶¥±Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò(25)¤¬¥Á¥¥ó¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¦¤Þ¤À¤Ã¤¿♡¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Çö¼ê¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Âç¸ý¤Ç¥Á¥¥ó¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Á¥¥ó¥¦¥¥¦¥¥ê¥«¥³¡×¡Ö¥Ñ¥¯¥ê¥«¥³¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤ª¤Á¤ã¤á¡×¡Ö¼êÂÞ¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÃÓ¹¾¤µ¤ó¤ÎÉé¤±¤¸º²¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¿å±Ë¤â¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¨¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÓ¹¾¤Ï2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£19Ç¯¤Ë¡ÖÇò·ìÉÂ¡ÊµÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£