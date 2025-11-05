扇町公園・赤ちゃん遺体遺棄事件　被告の知人が事件前に気づいた異変「お腹出てきてない？と聞いたら…」　２４歳母親に執行猶予付きの有罪判決

扇町公園に赤ちゃんを遺棄した罪に問われている女に執行猶予付きの有罪判決です。



判決によりますと、萩藤奈月被告（２４）は今年８月、大阪市北区の扇町公園で死産した赤ちゃんの遺体を土に埋め、遺棄しました。



これまでの裁判で検察は当時、勤務先のトイレで出産した萩藤被告は、タクシーで公園へ向かったあと、コンビニで軍手を購入し、自らの手で土を掘り返し、その後、友人と日帰り旅行に行っていたと主張していました。





事件前、萩藤被告の知人はある変化に気づいていたといいます。（萩藤被告の知人）「今年の４月５月から胸が大きくなりだしておなかも出ていた。『お腹出てきてない？』と聞いたら、『最近食べ過ぎたかも』と。本人は妊娠検査薬をしたけど陰性だったと言っていた」妊娠を否定していた萩藤被告。しかし、１０月行われた初公判で、検察側は「被告は６月ごろから妊娠に気づき、スマートフォンで中絶費用などと検索をしていた」と指摘。起訴内容を認めた萩藤被告は、謝罪の言葉を口にしました。（萩藤奈月被告）「生まれたときのことを思い出すとうれしかった。でも亡くなっているのを見たときに、申し訳ない、すごく申し訳ない」その後、犯行当時の記憶について問われると…（検察）「赤ちゃんを土に埋めたあとのことを覚えていますか？」（萩藤被告）「自首するまでは詳しく覚えてない。ずっとうわべな感じで、予定に入ってるから旅行に行かないと、と機械的な感じ。早く供養してあげないといけない。産んですぐ思いついたのが土に埋めてかえしてあげることだった」（検察）「土に埋めることが、その後どうなるか想像しなかったのですか？」（萩藤被告）「どうなるかというより、残酷だとは思わなかった」検察側は「動機は短絡的で妊娠している可能性を分かっていても避妊せず、飲酒喫煙を繰り返し死亡させた悪質で卑劣な行為である」などとして、拘禁刑１年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。そして迎えた、１１月５日の判決。大阪地裁は「はだかのまま死者を敬うための措置を特に講ずることもなく遺棄し、ほかの適切な手段をとらず犯行に及んだことも非難を免れない」とした一方、「謝罪の気持ちを持って立ち直りに努める意思を示している」などとして、萩藤被告に拘禁刑１年、執行猶予３年の判決を言い渡しました。