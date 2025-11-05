小倉競輪で19〜24日に開催される「G1第67回競輪祭・G1第3回競輪祭女子王座戦」のPRで小倉けいりんキャンペーンユニット・スペースエンジェルズの黒田ふみかと日本競輪選手会福岡支部の児玉碧衣（30・108期）が5日、スポニチ西部総局を訪れた。

年末のグランプリ出場者が決まる重要な位置づけとなっている6日間。競輪発祥の地・小倉で白熱したバトルがナイターで繰り広げられる。男子はS級S班の9人をはじめ吉田拓矢（30＝茨城・107期）、寺崎浩平（31＝福井・117期）、太田海也（26＝岡山・121期）ら各地区から強豪が集結。地元九州勢は園田匠（44＝福岡・87期）、小川勇介（41＝福岡・90期）、北津留翼（40＝福岡・90期）に直前のG1寛仁親王牌を制した嘉永泰斗（27＝熊本・113期）が加わり盛り上げる。

ガールズは児玉、佐藤水菜（26＝神奈川・114期）、仲沢春香（24＝福井・126期）らが激突。女子王座戦は過去2回とも予選敗退の児玉は「お客さんの声援を力に変えて、最後にここを獲ってグランプリにつなげたい」と早くもV宣言。

期間中は手越祐也の開会式ライブやキンタロー。＆ねんねんのお笑いライブ、入場無料のキッズランド、キャラクターショーなど親子で楽しめるイベントが盛りだくさん。売り上げ目標は140億円。