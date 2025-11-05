格闘技イベント「RIZIN」は5日、大みそか大会に関する緊急記者会見を東京・六本木ヒルズアリーナで実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」の対戦カードを発表。朝倉未来（JTT）がフェザー級王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に挑戦することが決定した。そして「師走の超強者祭り」では6大タイトルマッチが決定した。

会見に出席した未来は「本当に史上最強の相手を用意してもらって相手にとって不足ないので、全力で1Rから倒しにいきます」と意気込んだ。

榊原CEOいわく、未来がタイトル挑戦を決意したのはここ数日の話だったという。「本人の中では決めていたのかもしれないですけどね」と明かし、、RIZIN10周年イヤーの大みそか大会を締めるメインイベントでマッチメークする予定であることも報告した。

未来も「クレベルに勝った後から次は王者と戦うんだろうなと思っていました。相手の対策とかは言えないですけど、相手の全部の試合を見ました」と相手の研究も進んでいるという。

さらに「命懸けじゃないですけど、見てる人が心震える試合をします。覚悟は決まってる。あとはやるだけ。ケンカしにいきます」と覚悟の言葉を口にした。

相手の注意する点は「全部。何でもできる」と表現。「シェイドゥラエフを相手にケンカした選手はいないと思うので、気持ちの強さを見せたいと思います」と気合いを入れた。

未来は昨年7月の「超RIZIN.3」で平本蓮に1RTKO負けを喫して現役引退を決断。しかし「まだ格闘技界にモヤモヤする気持ちがある」と復帰することを決めた。復帰戦として用意されたのは今年5月の東京ドームだった。そして復帰戦で“因縁”の平本と対戦するはずだった。しかし平本が大ケガを負って欠場して、ダイレクトリマッチは“白紙”になった。

その中で、未来は復帰戦で元フェザー級王者の鈴木千裕と対戦。試合は3RドクターストップによるTKO勝利。復帰戦で約2年ぶりの白星を飾った。7月に開催された「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」では元フェザー級王者のクレベル・コイケ（ボンサイ柔術）に判定2ー1のスプリット判定勝利で4年越しのリベンジを果たした。復帰後2連勝を飾った。

試合後のリング上では過去に敗れているヴガール・ケラモフの名前を出したが、バックステージでは「シェイドゥラエフと戦える奴は俺しかいない。倒せるのは鈴木千裕や平本だとか言われてますけど、俺だと思いますよ。チャンピオン目指しているので。見ててくださいよ」と“無敗王者”シェイドゥラエフ撃破へ自信を見せていた。

対して王者シェイドゥラエフは、24年4月に10戦無敗でRIZINと契約。武田光司、フアン・アーチュレッタ、久保優太と3連勝でタイトル挑戦。当時王者だったクレベル・コイケ（ボンサイ柔術）から1Rわずか62秒でKO勝利。無敗のフェザー級王者が誕生した。今年9月にはビクター・コレスニック（ロシア）に1Rわずか33秒のTKO勝利で初防衛を果たした。

未来については「年末に戦いたい」と口にした。「1番人気のある選手と最高の試合を日本のファンの皆さんに見せたい」と説明。「相手の特に気にすることはないよ」と余裕の言葉を口にしていた。

未来にとってRIZINフェザー級ベルトに挑むのは3度目。4年ぶりの大みそか大会参戦。2度あることは3度あるの悪夢か…3度目の正直で悲願のRIZINベルト奪取か。RIZIN10周年イヤーの大みそかで大一番の臨む。

▼王者シェイドゥラエフ 大みそかに最適な相手を選んでくれてありがとうございます。未来選手のファン方が多いと思いますが、大みそかに状況が変わると思います。（相手の印象について）経験豊富な選手。ストライキングが上手なイメージ。自分自身も戦えることを楽しみにしています。