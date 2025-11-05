南陽市で市職員が大けがをするなど、山形県内でクマによる人的被害が相次いでいます。県は自治体の職員が身に付ける防具を用意するための支援を検討していると5日、明かしました。



県議会常任委員会で県の担当者が説明したものです。

ことし、県内でクマによる人身被害はきょうまでに11人に上り、2010年と並んで過去最多となっています。

このうち、11月1日には南陽市長岡でクマのパトロールを行っていた市の男性職員がやぶから飛び出してきたクマに襲われ、右手に全治3か月の大けがをしました。

こうした事態を受け、県は自治体の職員がクマから身を守るために使う防具の用意を県が支援することを検討していると説明しました。

県によりますと現在、職員が身に付けるヘルメットやライフジャケットなどの防具は自治体が各自で用意することになっています。

支援する方法は未定ですが、県は速やかに実施できるよう進めたいとしています。





一方、県の補助金を活用してことし8月から運用が始まったタクシー配車アプリ「きてけろTaxi」の現在の利用状況が報告されました。10月末までのおよそ2か月間で、アプリのダウンロード数は6232件、このうち乗車に使われた回数は3250回となりました。県みらい企画創造部 岸威顕地域交通・物流対策主幹「利用者の約半数が40代から50代。18時から24時までこの時間帯の利用が約半数」現在「きてけろTaxi」を利用できるのは、山形、上山、天童の3つの市に限られています。他の市町村のタクシー事業者からも複数の問い合わせが来ていることから、県はアプリを利用できるエリアの拡大に向けて取り組みたいとしています。