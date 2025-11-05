日本医科大学学長・弦間昭彦 日本再生をどうするか?〈少子高齢化時代の医療人の育成と役割〉
「明治時代に1万人を超える医療人を世の中に輩出した」─。西洋医学に基づいた医師の育成に取り組んできた思想を強調するのは日本医科大学学長の弦間昭彦氏。同大学は国内最長の歴史を持つ私立医科大学で、野口英世氏や小口忠太氏など現代の医学界にも名を残す偉人も輩出してきた。超高齢社会の日本でますます重要性が増す医療人づくりにどう取り組んでいくのか。また、他大学や民間との連携の方向性とは。
明治時代に西洋医を輩出
─ 少子化が進む一方で、超高齢社会の到来で医療の役割も大きくなっています。今日的な役割をどう捉えていますか。
弦間 本学は1876年に設立された「済生学舎」をルーツとした国内最古の私立医科大学です。2026年には150周年という節目を迎えます。そもそも済生とは「広く民衆の病苦を済う」という意味になります。これは本学の学是である「克己殉公」にも通じるものになります。
「我が身を捨てて己に克ち、公に尽くす」という意味ですが、150周年を迎えるにあたっても、このレガシーはしっかり次に生かしていかなければなりません。本学のレガシーとは、開学した明治時代に1万人を超える医療人を世の中に輩出したという点です。
─ 人材がレガシーだと。
弦間 ええ。近代国家として出発した当時の日本で、西洋医学に基づいた医師の育成は重要な課題でした。開国と共に様々な感染症が流行してきたこともあり、西洋医を増やさなければならなくなったからです。
1899年（明治32年）に西洋医は約1万6000人いましたが、明治9年から明治36年までの間で済生学舎に合格した人は累計で1万1000人を数えます。ですから、西洋医の大半を済生学舎が占めていたのです。
また、卒業生の中では有名な先生がたくさんいらっしゃいます。黄熱病の研究で知られる野口英世先生をはじめ、小口病の発見者である小口忠太先生や東京女子医科大学の創設者である吉岡彌生先生、日本人女性として初めてドイツの医学博士号を取得した宇良田唯先生などです。
こういった方々を社会に輩出してきたという歴史は、まさに本学のレガシーと言えます。
─ 日本医科大学には複数の付属病院もあります。医療と教育を手掛ける中で、教育に関する方向性を聞かせてください。
弦間 最も注力していることは「医科大学版テクノロジー革命」と表現しているように、新しいテクノロジーを率先して取り入れ、今後何ができるのか、あるいは今までできなかったことが新たなテクノロジーを導入することによって可能になるかどうかを模索することです。
実は本学は医科大学版テクノロジー革命を2015年から標榜しており、その当時からICTをはじめ、先端技術を医学教育の現場に導入していました。ですから、コロナ禍の20年も学事歴通りに新学期を迎えることができたのです。具体的には、17年から全講義をeラーニング化していました。
9割超を誇るストレート卒業率
─ どういった経緯でICT化を進めたのですか。
弦間 一般的に学生は「262の法則」と言われます。勉強に熱心な学生が全体の2割を占め、普通の学生が6割、勉強に後ろ向きな学生が2割いると。教育はどうしても真ん中のレベルに合わせるものです。しかし、本学のような医療人を育成する大学は下の2もしっかりと育て上げる使命があります。
そのため、本学の医学部は他の学部とは異なり、かなり教育内容が厳しくなっています。カリキュラムについていけなければ留年せざるを得なくなるわけですが、留年は非常に非効率です。我々もそれはできるだけ減らしたい。
明治時代に西洋医を輩出
─ 少子化が進む一方で、超高齢社会の到来で医療の役割も大きくなっています。今日的な役割をどう捉えていますか。
弦間 本学は1876年に設立された「済生学舎」をルーツとした国内最古の私立医科大学です。2026年には150周年という節目を迎えます。そもそも済生とは「広く民衆の病苦を済う」という意味になります。これは本学の学是である「克己殉公」にも通じるものになります。
「我が身を捨てて己に克ち、公に尽くす」という意味ですが、150周年を迎えるにあたっても、このレガシーはしっかり次に生かしていかなければなりません。本学のレガシーとは、開学した明治時代に1万人を超える医療人を世の中に輩出したという点です。
─ 人材がレガシーだと。
弦間 ええ。近代国家として出発した当時の日本で、西洋医学に基づいた医師の育成は重要な課題でした。開国と共に様々な感染症が流行してきたこともあり、西洋医を増やさなければならなくなったからです。
1899年（明治32年）に西洋医は約1万6000人いましたが、明治9年から明治36年までの間で済生学舎に合格した人は累計で1万1000人を数えます。ですから、西洋医の大半を済生学舎が占めていたのです。
また、卒業生の中では有名な先生がたくさんいらっしゃいます。黄熱病の研究で知られる野口英世先生をはじめ、小口病の発見者である小口忠太先生や東京女子医科大学の創設者である吉岡彌生先生、日本人女性として初めてドイツの医学博士号を取得した宇良田唯先生などです。
こういった方々を社会に輩出してきたという歴史は、まさに本学のレガシーと言えます。
─ 日本医科大学には複数の付属病院もあります。医療と教育を手掛ける中で、教育に関する方向性を聞かせてください。
弦間 最も注力していることは「医科大学版テクノロジー革命」と表現しているように、新しいテクノロジーを率先して取り入れ、今後何ができるのか、あるいは今までできなかったことが新たなテクノロジーを導入することによって可能になるかどうかを模索することです。
実は本学は医科大学版テクノロジー革命を2015年から標榜しており、その当時からICTをはじめ、先端技術を医学教育の現場に導入していました。ですから、コロナ禍の20年も学事歴通りに新学期を迎えることができたのです。具体的には、17年から全講義をeラーニング化していました。
9割超を誇るストレート卒業率
─ どういった経緯でICT化を進めたのですか。
弦間 一般的に学生は「262の法則」と言われます。勉強に熱心な学生が全体の2割を占め、普通の学生が6割、勉強に後ろ向きな学生が2割いると。教育はどうしても真ん中のレベルに合わせるものです。しかし、本学のような医療人を育成する大学は下の2もしっかりと育て上げる使命があります。
そのため、本学の医学部は他の学部とは異なり、かなり教育内容が厳しくなっています。カリキュラムについていけなければ留年せざるを得なくなるわけですが、留年は非常に非効率です。我々もそれはできるだけ減らしたい。