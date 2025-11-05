新スタジアム建設にむけ、50億円の資金援助を受けることになっていたSCOグループとの関係解消を発表したサッカーJ2のモンテディオ山形。5日、相田健太郎社長が取材に応じ「計画は変えず、当所の予定通り2028年の完成を目指す」考えを示しました。



小坂憲央アナウンサー「天童市にあるモンテディオ山形の新スタジアム建設予定地です。 スタジアム建設の大きなパートナーであるSCOグループとの関係解消が発表された中、きょうも造成工事は行われています」





新スタジアム事業への支援を表明していた主要株主との関係解消から6日。天童市にあるチームのクラブハウスで5日、相田健太郎社長がマスコミへの取材に応じました。SCOグループのプレスリリースに、モンテディオ側から支援解消を申し出たと記載されていることを問われると。記者「両社のリリースを見た所どちらの方から関係解消を引き出したか話せる範囲でどんな経緯があったのか？」モンテディオ山形 相田健太郎社長「お話しできる範囲で言うとお話出来ない。両方の契約のもとにひもづくものになるのでノーコメント」関係を解消した東京のSCOグループは、去年1月にモンテディオ山形の株式の15パーセントを取得。新スタジアムについては、建設費用158億円のうち、およそ3分の1に当たる50億円の建設資金を拠出することになっていました。モンテディオ山形 相田健太郎社長「一言で言うと残念」小坂アナ「危機感は？」モンテディオ山形 相田健太郎社長「持たなければいけないと思っている。危機感はめいいっぱい持っている。可能な限りのスピード感で物事を進めている」関係解消のあとは、ほとんど山形にいなかったという相田社長。足りなくなった建設資金50億円の新たな調達先については…。モンテディオ山形 相田健太郎社長「営業もすでにしている。国内外問わず動いている。11月、12月、出来れば年内にはすべて決着させて前に進めるようにしたい」具体的な企業名は出さなかったものの国内外問わず新たなスポンサー獲得を目指し、話し合いを行っているということです。その上で現段階では、新スタジアムの建設スケジュールはずらさず、2028年8月の開業に向けて進めていく考えを示しました。モンテディオ山形 相田健太郎社長「このプロジェクトは前に進めなければいけない。山形のみなさんが誇るべきものを作らなければいけないと思っている。成就させるために自分がきついとか言っている場合ではない。実現させたいと思っている」白紙になった50億円の資金確保に向け、まずは、新たな調達先を年内までに決めたいということです。