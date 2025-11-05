40歳以上のミドル・シニア層を対象にした企業説明会が、北九州市で5日と6日、開かれています。スキルを持つ即戦力の人材を取り込みたい企業にとって、新たな出会いの場にもなっています。

北九州市小倉北区で始まった企業説明会。サービス業や建設業など、28の企業が参加しています。ことしで3回目です。



こちらのブースには、タクシーが登場しました。運転席に座ってもらうなど、実際に体験してもらうことで、業務へのイメージがより膨らむようにしたいという狙いです。





■第一交通産業・中山文仁さん「人生100年時代ということで、生き生きと働くシニアの方、そういった方の力をお借りしたい。」今回の説明会には、65歳以上のシニア層も参加できます。■訪れた人「74歳です。体と頭を使って、あと10年くらいは頑張ろうかなと。」「元気だから、まだまだ働けるうちは働いた方がいいなと思っています。」

総務省によりますと、65歳以上で仕事をしている人の数は年々増加し、去年は過去最多の930万人となりました。



北九州市の65歳以上の就業率は23.4パーセントです。全国平均の26.7パーセントを下回っていて、市は今後30パーセントを目指しています。



シニア層だけではありません。市は、40歳以上のミドル層にも注目しています。



■北九州市 雇用・産業人材政策課・鎌田智律さん

「ミドル層の方は企業から見ると即戦力となりうるのですが、就職・転職の機会が限られているので、市として積極的に支援をしていきたいと考えています。」



市は、経験やスキルを持っているミドル層にも、活躍の場を見つけてもらう機会にしたいとしています。

この説明会には、医療や福祉の業種も参加しています。北九州市小倉南区にある特別養護老人ホーム「おきなの杜」は、従業員数およそ100人です。その半数以上を、ミドル・シニア層が占めています。



■山田賢さん（58）

「もともと介護福祉士で、関東で仕事をしていました。その経験を生かして。やりがいがめちゃくちゃありますね。」

■佐藤美穂さん（58）

「チームワークがとてもいいし、体の負担がない。親切・丁寧にスタッフが教えてくれるので、ここしかないと思っています。」



佐藤美穂さん（58）は、正社員として11月から働き始めました。これまで福祉や介護だけでなく、バスの運転手なども経験しました。培ってきたスキルを発揮したいと「おきなの杜」への就職を決めました。



■佐藤さん

「働く理由としては収入がいること。年金だけではやっていけないので。70歳まで仕事という時代になってきているので、こういうところに入れて良かったなと思っています。」

高齢化が進み、福祉・介護業界では人材不足が深刻化しています。「おきなの杜」では、単に労働力としてでなく、ミドル・シニア層が持つ経験やスキルにも注目しています。



■おきなの杜・宮川優子 施設長

「高齢者を相手にする仕事ではあるので、これまでの経験がたくさん生かせたり、話の幅も広がったりする。若者の力ももちろん必要ですが、経験を積んだ年齢層も大活躍できる職場だと思います。」



5日の説明会では早速、話を聞きに来る人がいました。



■訪れた人

「福祉の資格を持っているので、その資格を生かして就職できないかと。遊びに行くお金も欲しいし。その方が人生楽しいじゃないですか。」



これまでの経験やスキルを生かし、新たな一歩を踏み出すきっかけにもなる企業との出会いの場。ミドル・シニア層向けの説明会は、6日も開かれます。