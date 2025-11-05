5日、鶴岡市の住宅の庭にクマ1頭が侵入し、1時間ほど居座った後に捕獲、駆除されました。一方、新庄市では女性がクマから逃げようとしてけがをし、山形県内の年間の人身被害は過去最多の11件となりました。



スマートフォンのカメラのレンズを上目遣いで見据えるクマ。午前7時40分ごろ、鶴岡市長者町の住宅の庭でウメの木の上にうずくまる体長およそ70センチのクマをこの家の住人が見つけました。住人がすぐさま110番通報し、警察と市の職員が駆け付けました。

クマは発見されてから1時間ほど住宅の庭に居座り、午前8時45分ごろ、市の職員が麻酔銃を使ってクマを眠らせ捕獲しました。その後、クマは再び市街地に戻ってくる恐れがあることから駆除されました。

鶴岡市内ではクマが侵入した住宅近くの商業施設や銀行付近で午前7時ごろから目撃情報が相次いでいて市は駆除したクマと同じ個体が目撃されたとみています。

冬を前にクマの動きが活発になることから、市は、庭の果物を早めに収穫することや散歩する際にはクマが潜んでいる恐れがある河川敷ややぶの近くをなるべく避けることを呼びかけています。

一方、新庄市金沢の林道では午前11時すぎ、市内の79歳の女性が一輪車を押して歩いていた際、前方のやぶから出てきた体長70センチほどのクマと遭遇しました。女性は逃げようとして転倒し、手やひざを打撲するけがをしました。クマは現場から立ち去り、その後の行方はわかっていません。県内でことし、クマによる人身被害の件数は11件となり、年間の過去最多を更新しました。

