欧州株 下げ渋り、仏英指数はプラス圏回復
欧州株 下げ渋り、仏英指数はプラス圏回復
東京時間18:05現在
英ＦＴＳＥ100 9722.50（+7.54 +0.08%）
独ＤＡＸ 23812.36（-136.75 -0.57%）
仏ＣＡＣ40 8072.67（+5.14 +0.06%）
スイスＳＭＩ 12335.01（+28.12 +0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:05現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47305.00（+91.00 +0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6799.00（-2.75 -0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25530.75（-44.50 -0.17%）
東京時間18:05現在
英ＦＴＳＥ100 9722.50（+7.54 +0.08%）
独ＤＡＸ 23812.36（-136.75 -0.57%）
仏ＣＡＣ40 8072.67（+5.14 +0.06%）
スイスＳＭＩ 12335.01（+28.12 +0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:05現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47305.00（+91.00 +0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6799.00（-2.75 -0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25530.75（-44.50 -0.17%）