欧州株　下げ渋り、仏英指数はプラス圏回復
東京時間18:05現在
英ＦＴＳＥ100　 9722.50（+7.54　+0.08%）
独ＤＡＸ　　23812.36（-136.75　-0.57%）
仏ＣＡＣ40　 8072.67（+5.14　+0.06%）
スイスＳＭＩ　 12335.01（+28.12　+0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:05現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47305.00（+91.00　+0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6799.00（-2.75　-0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25530.75（-44.50　-0.17%）