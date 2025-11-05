アジア株 総じて下落、台湾株は大幅続落 アジア株 総じて下落、台湾株は大幅続落

東京時間17:39現在

香港ハンセン指数 25935.41（-16.99 -0.07%）

中国上海総合指数 3969.25（+9.06 +0.23%）

台湾加権指数 27717.06（-399.50 -1.42%）

韓国総合株価指数 4004.42（-117.32 -2.85%）

豪ＡＳＸ２００指数 8801.95（-11.75 -0.13%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83459.15（休場）



５日のアジア株は総じて下落。米国のハイテク関連株の下落を受けて、アジア市場でも売りが広がった。ただ、各市場ともに売り一巡後は下げ渋りを見せた。上海株は小反発。売り一巡後は転じた。中国当局による政策期待なども支援材料となったもよう。台湾株は大幅続落。一時２．６％超の下げとなったが、売りが一服すると下げ幅を縮小した。インド市場は休場。



上海総合指数は小反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、変圧器・電線などの製造会社の特変電工、機器メーカーの国電南端科技、石炭会社の陝西煤業が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続落。食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が買われる一方で、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。通信会社のテルストラ・グループ、補聴器メーカーのコクレアが買われる一方で、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジー、病院経営のラムゼー・ヘルスケアが売られた。

