ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.645
フランス　　　3.433（+79）
イタリア　　　3.393（+75）
スペイン　　　3.153（+51）
オランダ　　　2.794（+15）
ギリシャ　　　3.273（+63）
ポルトガル　　　3.004（+36）
ベルギー　　　3.181（+54）
オーストリア　2.934（+29）
アイルランド　2.87（+23）
フィンランド　3.003（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）