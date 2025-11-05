ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.645
フランス 3.433（+79）
イタリア 3.393（+75）
スペイン 3.153（+51）
オランダ 2.794（+15）
ギリシャ 3.273（+63）
ポルトガル 3.004（+36）
ベルギー 3.181（+54）
オーストリア 2.934（+29）
アイルランド 2.87（+23）
フィンランド 3.003（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
