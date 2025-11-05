【RIZIN】シェイドゥラエフvs.朝倉未来が対戦決定 10周年の集大成大会にタイトルマッチで激突！
12月31日に行われれるRIZIN10周年の集大成となる大会『RIZIN 師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カード発表会見が、5日に東京・六本木ヒルズアリーナで開催され、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.朝倉未来のフェザー級タイトルマッチが発表された。
【インタビュー動画】榊原CEO、19歳でメイン締めた秋元強真を絶賛「驚愕した」
そのほか、フライ級トーナメント決勝戦の扇久保博正vs.元谷友貴、バンタム級タイトルマッチの井上直樹vs.ダニー・サバテロ、女子スーパーアトム級タイトルマッチの伊澤星花vs.RENA、ヘビー級タイトルマッチのライアン・ベイダーvs.アレクサンダー・ソルダトキン、ライト級タイトルマッチのホベルト・サトシ・ソウザvs.野村駿太の全6タイトルマッチも決定した。
さらに、会見直前に正式決定したカードとして、YA-MANvs.斎藤裕のフェザー級マッチも発表。豪華カードの一挙発表に、六本木ヒルズに集まったファンから大歓声が鳴り止まなかった。
最強王者に挑む朝倉は「今回史上最強の相手を用意してもらって、相手にとって不足ないです。全力で1ラウンドから倒しに行きたいと思います」とフィニッシュ宣言。レスリング、グラップリング、打撃とすべてが優れていると十分に認める。
そのうえで「命懸けじゃないけど、見ている人が心震わすような試合をしたい。覚悟は決まっている、やりに行くだけ、喧嘩しに行きます。シェイドゥラエフ相手に喧嘩しにいったヤツはいないと思うので、気持ちの強さを見せます」と予告した。
