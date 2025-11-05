4日、兵庫県加古川市で乗用車が車の列に突っ込んだ事故で、78歳の運転手は直前に発作を起こした可能性があることがわかりました。また運転手は、次の運転免許の更新時に返納を検討していたということです。

■突っ込んだ車、前方部分が大破

カメラが捉えた事故直後の映像に映っていたのは、前方部分が大破している車。突っ込んだとみられる車です。車内に閉じ込められた運転手を救出するような様子が映っています。運転していたのは、78歳の岡本年明さん。その場で、死亡が確認されました。

◇

4日夕方、兵庫県加古川市で起きた多重事故。信号待ちの車の列に乗用車が突っ込み、14台が巻き込まれ、子どもを含む18人がケガをしました。

近所の住民

「ドーンって音聞こえたあとに、家が少し揺れた。ちょっとしてから『やばいやばい』と聞こえてきた」

突っ込んだとみられる岡本さんの車は、原形をとどめていません。

巻き込まれた他の車も、衝撃の強さを物語っています。

■なぜ、スピードを落とせなかったのか？

現場は、見通しのいい片側3車線の国道。普段から交通量も多い上、近所の住民は「飛ばしている人、結構いる」と話します。

近所の住民

「まっすぐ、道路が広いから」

──普段から危なっかしい？

近所の住民

「そう思う」

岡本さんが運転していた車も、車線をまたいだ状態でスピードを落とすことなく、前の車に突っ込んだということです。

なぜ、スピードを落とせなかったのか？

捜査関係者によると、岡本さんの車には同乗者がいて、警察にこう話しているといいます。

岡本さんの同乗者

「岡本さんが発作を起こす様子を見た」

■持病なく元気だった運転手 免許返納を検討

4日、友人と釣りに行った帰りだったという岡本さん。その道中、同乗者が運転席を見ると、岡本さんは目をつぶり、ハンドルにもたれかかっていたといいます。同乗者が「おい」と声をかけても反応がなく、その直後、事故は起きました。

家族によると、岡本さんは持病を持っておらず、とても元気で、発作を起こすような原因も思い当たらないといいます。

ただ、岡本さんは次の運転免許の更新の際、返納を検討していたそうです。

運転免許の自主返納件数は、池袋暴走事故があった2019年がピーク。そこから4年連続で減少していましたが、去年は5年ぶりに増加しています。

警察は、岡本さんの体調に異変が起きたことで正常な運転ができず、事故を起こした可能性もあるとみて、詳しい原因を調べています。