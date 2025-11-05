ＢＳ−ＴＢＳが５日、都内の同局で、開局２５周年を記念して放送される五つの特別番組の説明会を開催した。

その一つ「２５年目の恋〜もう一人の芳根京子、ローマへ行く〜」（１２月１４日、後７・００）は、紀行とドラマを融合させた新感覚の紀行番組。俳優・芳根京子が物語の主人公として、イタリアを旅するパートと、「もう一人の芳根京子」として出演する「ドラマパート」が繰り返される構成だ。

ドラマパートから展開する今作は「もう一人の芳根京子」の叔母が残した「ハネムーンの日記と謎の手紙」を見つけるとこらから物語が始まる。それを頼りにイタリア・ミラノへ旅立ち、生涯独身だったはずの叔母の知られざる人生を探る…という内容。人気ドラマ「ＭＩＵ４０４」や「アンナチュラル」で知られる新井順子氏がプロデューサーを務め、ドラマの物語はメフィスト賞受賞作家・金子玲介氏が執筆。

撮影の真っただ中という芳根は「プライベートでは行けないような濃密な旅になりそうでワクワクしてます」とコメント。現実なのかフィクションなのか、これまでとは違う没入感を与える番組に「ドラマとリアルの線引きが曖昧なのが面白いところだと感じています」とし、「その境目が曖昧になっている不思議な世界に皆さんをお連れできたらうれしいです」と期待をあおった。

その他、船越英一郎が名探偵・明智小五郎を演じるサスペンスドラマ「江戸川乱歩原作 名探偵・明智小五郎『怪人二十面相』」（１２月７日、後７・００）、同局では７年ぶりの新作となる「水戸黄門スペシャル」（１２月２８日、後６・００）、五木ひろしのデビュー６０周年を記念して行われる「デビュー６０周年記念コンサート 五木ＪＡＭ」（１２月２８日、後８・００）、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の活躍をクイズプレイヤー・伊沢拓司が独自の目線で紐解く「ＭＬＢ大谷翔平ハイライト２０２５」（１２月２９日、後６・００）など、バラエティー豊かな番組が発表された。