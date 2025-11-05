「浜名湖賞 開設７２周年記念・Ｇ１」（５日、浜名湖）

久田敏之（群馬）が急病のため３日目９Ｒを欠場。初日から無傷の３連勝で、得点率はトップだったが無念の途中帰郷となった。

久田に代わり、首位に立ったのは初日から４戦３勝の原田幸哉（長崎）。「かなりいい足。トータルで自分が一番出ていると思う。伸びに関しては誰にも負けない」と堂々の節イチ宣言だ。

地元勢では、河合佑樹（３８）＝静岡・１０２期・Ａ１＝が、３日目５Ｒをイン逃げで勝利。初日から４走目で待望の白星を勝ち取った。

「出足に寄せていきたかったけど、２番（定松勇樹）がめちゃくちゃ出ていたので、行き足に寄せていきました」と４０号機の方向性をシフトチェンジ。インから先マイに持ち込み、ライバルの猛攻を振り切った。

飛び抜けたパワーこそないが、「バランスが取れて、体感は悪くなく普通くらい」と戦える域はある。「伸びで差は埋まらないけど、しっかり自分好みの調整をすれば乗り味や体感面は良くなりそう」と上積みの要素は十分。予選通過へ、勝負の２走は２、５号艇。華麗なテクニックで準優切符を手に入れたい。