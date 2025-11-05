『誰カブキ』の#1が放送。元フィギュアスケート選手の高橋成美が、「みんなが思ってるよりもずっといい人」だという先輩アスリートを実名告白するヒトコマがあった。

【映像】「みんなが思ってるよりもずっといい人」な先輩

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てたら視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには元フィギュアスケート選手の高橋成美、みなみかわが出演した。

舞台となる六本木の様子を見てみると、雨の降る大都会の中でひときわ目立つ歌舞伎スタイルの人物が。その人物は、顔を白塗りにして本格的な歌舞伎のメイクを施し、連獅子の真っ白で長髪のカツラを装着。華やかな衣装に身を包みながら、歌舞伎のポーズをとった。

いち早く答えを出したのは高橋だった。正解の人物と、現役時代から絡みがあるという高橋は「みんなが思っているよりもずっと意外といい人」「ものすごい優しい」というヒントを出し、森田は「いやいや、世間のイメージ悪いんかい」とツッコミを入れた。

その後、スタジオメンバーは続々正解を回答。今回の誰カブキは、フィギュアスケーターの安藤美姫だということが判明した。安藤がスタジオに到着すると、高橋は「美姫ちゃ〜ん」と名前を呼んで大喜び。「ここだけの話、選手時代に美姫ちゃんに片思いしてた男子3人知ってる」と暴露し、安藤は目を丸くして驚いた。ちなみに男性たちは、安藤に片思いをしていたが告白できずに終わったそうだ。