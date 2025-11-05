C&Kが、「相思相愛 with SOIL&"PIMP"SESSIONS」を11月19日に配信リリースすることが決定。あわせてジャケット写真も公開した。

同楽曲は、11月21日より鹿児島県にて先行公開、12月5日より全国公開される映画『天文館探偵物語』の主題歌。昨年10月に鹿児島市で開催された『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』にて、C&KとSOIL&"PIMP"SESSIONSのコラボ曲としてサプライズで披露された楽曲だったが、鹿児島の天文館を舞台にした同映画の主題歌決定をきっかけに、映画に向けて歌詞やアレンジをアップデートし、スタジオレコーディングが行われた。

先に公開となった映画本予告では、映画のストーリーを盛り上げるテンションの高いサビの部分が印象的だが、フルコーラスではさらに映画と楽曲が融合する、C&KとSOIL&"PIMP"SESSIONSならではの楽曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）