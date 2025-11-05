子どもや若者が家族の世話をする「ヤングケアラー」 酒田市の研修会で体験報告
病気などで介護が必要な家族を子どもや若者が世話をしなければならない「ヤングケアラー」の現状を知ってもらおうと5日、酒田市で研修会が開かれました。
研修会の講師は、自らも15歳の頃から難病の母親のケアを担った経験を持つヤングケアラー協会代表理事宮崎成悟さんで、「ヤングケアラー当事者の人生から考える支援の在り方」と題して講演しました。
宮崎さんは小学生の15人に1人、中学生の17人に1人が家族の介護や生活の世話を過度に行っている「ヤングケアラー」とする厚生労働省の調査結果を紹介。
学習や友人との時間が確保できず受験や進学など、将来に希望を持てなくなる現状を自らの体験を交えて語りました。
宮崎さんは、「長い期間家族のケアをしている10歳から16歳の若者は、そうでない人と比べ自傷行為や死にたくなる気持ちを持つリスクが高まる。成人後も生きづらさを感じ、就労などにも大きな影響を及ぼす」と指摘。その上で「ヤングケアラーの置かれた状況に気付くチャンスは、学校や医療・福祉など様々な場面にあり、分野を越えてつながり彼らの周りにたくさんの支援の糸を垂らしていこう」と訴えました。