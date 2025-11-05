THE RAMPAGE・神谷健太、初の写真集を12月23日に発売　「二度と戻ってこない生きた証を収めたい」

『神谷健太1st 写真集（タイトル未定）』（宝島社）が12月23日に発売される。

【写真】THE RAMPAGE・神谷健太のカットを見る

神谷健太は、LDH JAPAN所属の16人組ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーであり、派生ユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」ではボーカルも担当している。

本作は神谷にとって初の写真集で、テーマは「光と影」。撮影は東京都内と神谷の出身地・沖縄で行われ、雨の中での撮影や、沖縄で偶然立ち会った花火、恩師との再会など、さまざまな場面が収められているという。

写真集の発売にあわせ、東京・沖縄・福岡・名古屋・大阪の5都市でイベントの開催が予定されている。

そのほかAmazonでは「サイン入り沖縄土産20名様（抽選）」、楽天ブックス・EXILE TRIBE STATIONでは限定カバー、HMV&BOOKSでは「別冊袋とじアザーカット集」、セブンネットショッピングではフレークシール。

タワーレコード隠し撮りショットトレーディングカード（ランダム3種）。宝島チャンネルではB3ポスター。紀伊國屋書店（リアル店舗のみ）では生写真＆記念サインレシートが特典として付属される。

■神谷健太コメント気づくと30歳になっていました。10代の頃は30歳というと大人だなと思っていました。しかし、いざ自分が30歳という一つの節目を迎えた時、ちゃんとあの頃の自分の目に映っていた大人になれているのだろうかと思うことばかりです。そんな年に写真集のお話をいただき、30歳という二度と戻ってこない生きた証を収めたいと思い、僕にしかできない僕ならではの写真集を作らせていただきました！これを見てもっと僕のことを知っていただけると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）