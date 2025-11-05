11月3日、バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』2時間スペシャル（フジテレビ系）が放送された。月曜日のゴールデンタイムを盛りあげているが、番組の “終了” が取りざたされ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、3日の「ピンズバNEWS」の報道だ。

「記事によれば、フジテレビをめぐる一連の騒動で番組制作費が厳しい状況にあり、2026年4月の改編期に複数のバラエティ番組を終了する方向で調整しており、『呼び出し先生タナカ』もその一つに浮上しているようです。同番組には、毎回10人前後のタレントが出演していますが、ギャラの問題も懸念されていると伝えられました」（スポーツ紙記者）

お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志がMC、「シソンヌ」の長谷川忍がサブMCを務める同番組は、2022年、日曜午後9時の枠でスタート。

2023年4月から月曜午後8時に移動し、ゴールデンタイムに進出した。そんな人気番組の「終了報道」が取りざたされたが、Xでは

《月曜8時じゃQさまと変わらない》

《あの面白さはもう死んだも同然だったよ》

など、冷ややかな声があがっている。かねてから、番組の内容に不満を持たれていたようだ。

「開始当初は、10人前後の出演者に一斉テストを解かせ、総合得点を上位から発表し、最下位である『呼び出しクン』を決めるというものでした。かつて、放送されていたフジテレビの人気番組『めちゃ×2イケてるッ！』の『抜き打ちテスト』をほうふつとさせる内容で人気を博したのです。

しかし、2024年9月からスタジオセットが変更され、高学歴芸人が漢字の書き取りや早押しバトルをし、最下位を決める形式から1位を争うものになりました。いわば、一般的なクイズ番組になったため、このリニューアルに不満を抱く人も多かったのです」（芸能記者）

同番組の前の時間帯では、お笑いトリオ「ネプチューン」のクイズバラエティ番組『ネプリーグ』が放送されている。ただ、『呼び出し先生タナカ』がゴールデンタイムに進出して以降、変化が見られるようになったという。

「『ネプリーグ』と『呼び出し先生タナカ』をそれぞれ隔週の2時間スペシャルで放送することが増えていました。フジテレビにとって、『呼び出し先生タナカ』が月曜日のゴールデンタイムに欠かせない番組になりつつあるように感じた人もいたと思われます。そんな番組が終了すれば、大きな “変革” になるかもしれません」（同）

2025年は、フジテレビにとって激動の1年になったが、2026年春の改編期にさらなる嵐が吹き荒れるのか──。