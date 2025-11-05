「高校時代を過ごした特別なクラブ」東洋大MF鍋島暖歩、2026シーズンの長崎加入が内定!
V・ファーレン長崎は5日、東洋大のMF鍋島暖歩(21)が2026シーズンに新加入することが内定したと発表した。
鍋島は宮崎県出身で、高校時代にV・ファーレン長崎U-18でプレー。今年度は東洋大の第49回総理大臣杯全日本大学トーナメント優勝、J1勢を2度破っての天皇杯ベスト16進出などに貢献した。
クラブ公式サイトを通じ、「高校時代を過ごした自分にとって特別なクラブに、プロとして戻って来ることができ大変嬉しく思います」とコメント。「1日でも早くピッチに立ち、チームの勝利に貢献できるよう日々精進していきます」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF鍋島暖歩
(なべしま・はるむ)
■生年月日
2004年2月21日(21歳)
■出身地
宮崎県
■身長/体重
168cm/63kg
■経歴
セントラルFC宮崎Jr-セントラルFC宮崎Jrユース-長崎U-18-東洋大
■コメント
「2026シーズンよりV・ファーレン長崎に加入する事になりました、東洋大学の鍋島暖歩です。高校時代を過ごした自分にとって特別なクラブに、プロとして戻って来ることができ大変嬉しく思います。ここまで導いてくださった指導者の方々、共に切磋琢磨してきた仲間達、そしてどんな時も支え、背中を押してくれた家族に感謝申し上げます。1日でも早くピッチに立ち、チームの勝利に貢献できるよう日々精進していきます。V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いします。」
