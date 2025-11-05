11月4日、バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに、元空手日本代表の植草歩が出演したが、その姿が話題となっている。

この日は「健康オタクVSカラダ甘やかし軍団」がテーマ。植草は、「カラダ甘やかし軍団」の側で出演した。

「MCの明石家さんまさんに『空手やってるんでしょう?』と聞かれると、植草さんは『いちおう、世界チャンピオンにならせていただきました』と笑顔を見せました。さらに、いまは何をしているのかを聞かれ『プラスサイズモデルをしています』と答えました。自分で応募してオーディションに行き、活動を始めたとのことです」（テレビ局関係者）

空手選手からモデルへと転向した植草。そんな彼女にとって久しぶりの地上波出演だったが、視聴者は、現役時代と変わった印象を受けたようだ。

《植草歩が別人になっていて驚いた》

《現役空手選手の時と違いすぎて誰?って思っちゃった》

《可愛いお顔してるなー誰だろ?と思ったら…空手の植草歩さん!?えー!?》

Xでは、女性らしい服装で登場した植草への姿に驚く声が並んだ。

「ひな壇に座る植草さんは、ピンクのワンピースにグレーのジャケットを羽織っていました。現役時代とは打って変わって長く伸びた髪は、巻き髪にしてサイドに下ろし、フェミニンな印象のメイクを施していました。白い空手着を着た印象が強い彼女だけに、驚くのも無理はないほどの激変ぶりでした」（前出・テレビ局関係者）

番組中盤では現役時代を振り返り、金メダル候補だったものの振るわぬ成績で、生きる意味を失ったこともあったと明かした。ビジュアルの変化とともに、厳しい節制の生活からも一変し、いまではチーズバーガーを大量に食べるなど、生活に幸せを感じているという。

「指導者としても活躍する植草さんですが、つねに心がけているのは、『勝ちにこだわり過ぎないこと』だと語っています。自らがプレッシャーに押しつぶされた経験から、その経験を活かしているようです。番組で見せた笑顔も解放感がありました」（同前）

心境の変化が、彼女のビジュアルも変化させたようだ。