主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 128( 128)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
日経225ミニ 12月限 1107( 1107)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 40( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 263( 145)
TOPIX先物 12月限 673( 173)
日経225ミニ 12月限 755( 755)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 20( 20)
日経225ミニ 12月限 2362( 2362)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3372( 1363)
3月限 32( 16)
TOPIX先物 12月限 115( 93)
日経225ミニ 11月限 4798( 2076)
12月限 90554( 41554)
1月限 106( 66)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 936( 542)
3月限 17( 11)
日経225ミニ 11月限 5271( 2817)
12月限 54598( 25342)
1月限 29( 19)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 119( 119)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 244( 244)
12月限 5829( 5829)
1月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 746( 746)
3月限 33( 33)
日経225ミニ 11月限 975( 975)
12月限 28654( 28654)
1月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
