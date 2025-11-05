　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 128(　　 128)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1107(　　1107)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　40(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 263(　　 145)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 673(　　 173)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 755(　　 755)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2362(　　2362)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3372(　　1363)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　32(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 115(　　　93)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4798(　　2076)
　　　　　 　 　12月限　　　 90554(　 41554)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 106(　　　66)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 936(　　 542)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　11)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5271(　　2817)
　　　　　 　 　12月限　　　 54598(　 25342)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　29(　　　19)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 244(　　 244)
　　　　　 　 　12月限　　　　5829(　　5829)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 746(　　 746)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　33)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 975(　　 975)
　　　　　 　 　12月限　　　 28654(　 28654)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース