きょうもクマの出没が相次いでいます。鶴岡市ではけさ、中心部の住宅の庭にクマが居座り、その後、駆除されました。

【画像】クマが住宅の庭に居座る

また、新庄市ではクマに遭遇した７０代の女性が逃げようとした際に転倒し、けがをしました。

庭の木に登り、こちらを見つめるクマ。場所は鶴岡市中心部の住宅の庭です。

警察や市によりますときょう午前７時４０分ごろ、鶴岡市長者町で住宅の庭にクマが居座っていると住民から通報がありました。

クマは体長およそ７０センチで、午前８時４５分ごろ麻酔銃を使い捕獲され、その後、駆除されたということです。

このクマは、住宅に居座る前、近くのスーパーの駐車場や銀行の敷地内でも目撃されていました。

鶴岡市の市街地ではこのほかにもきょう午前５時５０分ごろに鶴岡市柳田で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

現場は朝暘第四小学校付近で警察と市は周辺をパトロールするなど警戒を続けています。

■クマから逃げる際に転倒

また、新庄市金沢では林道でクマに遭遇した７９歳の女性が逃げようとした際に転倒し左手と左膝を打撲するけがをしました。

クマは体長７０センチほどで前方のやぶから現れたということです。

女性が大声を出したところ、クマはその場を離れました。

現場近くには箱ワナが設置されたほか警察などが付近を見回っています。