　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6095(　　2945)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3938(　　1646)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9514(　　9416)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 914(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 561(　　 528)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2257(　　 829)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1388(　　 501)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　34(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5404(　　3424)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2777(　　2637)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　 10575(　 10541)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1058(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2380(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　 14631(　 14631)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9739(　　6071)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 102(　　　90)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1486(　　1032)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13732(　　5118)
　　　　　 　 　12月限　　　204891(　102489)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 224(　　 140)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2195(　　1513)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　92(　　　48)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8394(　　7100)
　　　　　 　 　12月限　　　108165(　 54519)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　89(　　　33)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 429(　　 429)
　　　　　 　 　12月限　　　 10286(　 10286)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　38(　　　38)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1954(　　1954)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　99(　　　99)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1570(　　1570)
　　　　　 　 　12月限　　　 59948(　 59948)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　24(　　　24)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

