主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6095( 2945)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 3938( 1646)
日経225ミニ 12月限 9514( 9416)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 914( 0)
TOPIX先物 12月限 561( 528)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2257( 829)
TOPIX先物 12月限 1388( 501)
日経225ミニ 12月限 34( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5404( 3424)
TOPIX先物 12月限 2777( 2637)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
12月限 10575( 10541)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1058( 0)
TOPIX先物 12月限 2380( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 14631( 14631)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9739( 6071)
3月限 102( 90)
TOPIX先物 12月限 1486( 1032)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 13732( 5118)
12月限 204891( 102489)
1月限 224( 140)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2195( 1513)
3月限 92( 48)
日経225ミニ 11月限 8394( 7100)
12月限 108165( 54519)
1月限 89( 33)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21( 21)
日経225ミニ 11月限 429( 429)
12月限 10286( 10286)
1月限 38( 38)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1954( 1954)
3月限 99( 99)
日経225ミニ 11月限 1570( 1570)
12月限 59948( 59948)
1月限 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6095( 2945)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 3938( 1646)
日経225ミニ 12月限 9514( 9416)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 914( 0)
TOPIX先物 12月限 561( 528)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2257( 829)
TOPIX先物 12月限 1388( 501)
日経225ミニ 12月限 34( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5404( 3424)
TOPIX先物 12月限 2777( 2637)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
12月限 10575( 10541)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1058( 0)
TOPIX先物 12月限 2380( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 14631( 14631)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9739( 6071)
3月限 102( 90)
TOPIX先物 12月限 1486( 1032)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 13732( 5118)
12月限 204891( 102489)
1月限 224( 140)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2195( 1513)
3月限 92( 48)
日経225ミニ 11月限 8394( 7100)
12月限 108165( 54519)
1月限 89( 33)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21( 21)
日経225ミニ 11月限 429( 429)
12月限 10286( 10286)
1月限 38( 38)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1954( 1954)
3月限 99( 99)
日経225ミニ 11月限 1570( 1570)
12月限 59948( 59948)
1月限 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース