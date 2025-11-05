　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11290(　 11192)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12266(　 12266)
日経225ミニ　 　11月限　　　　9973(　　9973)
　　　　　 　 　12月限　　　200263(　200263)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 200(　　 200)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3952(　　3866)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8169(　　8169)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4369(　　4369)
　　　　　 　 　12月限　　　 87827(　 87827)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 234(　　 234)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 301(　　 291)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 134(　　 134)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 922(　　 922)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2223(　　 946)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3376(　　2832)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　12月限　　　　5060(　　5060)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 844(　　 844)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2019(　　2019)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　12月限　　　　6743(　　6743)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 596(　　 596)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1398(　　1398)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1168(　　1148)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1119(　　1119)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2275(　　2275)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　12月限　　　 18487(　 18487)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 464(　　 426)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 336(　　 326)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　54(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 166(　　 166)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 235(　　 235)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 388(　　 388)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　46(　　　46)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

