外国証券 先物取引高情報まとめ（11月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11290( 11192)
3月限 29( 29)
TOPIX先物 12月限 12266( 12266)
日経225ミニ 11月限 9973( 9973)
12月限 200263( 200263)
1月限 200( 200)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3952( 3866)
3月限 42( 42)
TOPIX先物 12月限 8169( 8169)
日経225ミニ 11月限 4369( 4369)
12月限 87827( 87827)
1月限 234( 234)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 301( 291)
TOPIX先物 12月限 134( 134)
日経225ミニ 12月限 922( 922)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2223( 946)
TOPIX先物 12月限 3376( 2832)
日経225ミニ 11月限 14( 14)
12月限 5060( 5060)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 844( 844)
3月限 7( 7)
TOPIX先物 12月限 2019( 2019)
日経225ミニ 11月限 14( 14)
12月限 6743( 6743)
1月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 596( 596)
TOPIX先物 12月限 1398( 1398)
日経225ミニ 12月限 1168( 1148)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1119( 1119)
TOPIX先物 12月限 2275( 2275)
日経225ミニ 11月限 45( 45)
12月限 18487( 18487)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 464( 426)
TOPIX先物 12月限 336( 326)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 54( 0)
TOPIX先物 12月限 166( 166)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 235( 235)
TOPIX先物 12月限 388( 388)
日経225ミニ 11月限 46( 46)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
