「日経225オプション」11月限プット手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
楽天証券 31( 31)
SBI証券 29( 15)
松井証券 10( 10)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 319( 319)
SBI証券 217( 95)
松井証券 70( 70)
楽天証券 67( 67)
UBS証券 60( 60)
BNPパリバ証券 54( 54)
JPモルガン証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 16( 16)
バークレイズ証券 13( 13)
ゴールドマン証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
シティグループ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 37( 15)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
楽天証券 31( 31)
SBI証券 29( 15)
松井証券 10( 10)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 319( 319)
SBI証券 217( 95)
松井証券 70( 70)
楽天証券 67( 67)
UBS証券 60( 60)
BNPパリバ証券 54( 54)
JPモルガン証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 16( 16)
バークレイズ証券 13( 13)
ゴールドマン証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
シティグループ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 37( 15)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース