¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡íµ´·³Áâ¡íÄ»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡¢À¾ÉðºÆ·ú¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡Ö¼¡Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¡×¤¿¤Á
À¾Éð¡¦Ä»±ÛÍµ²ð¥³¡¼¥Á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¸åÈ¾¡¢À¾Éð¤ÎÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Ë½¢¤¤¤¿¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢£±µå£±µå¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤«¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÁ÷µå¤·¡¢¤³¤ì¤¾¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤¬´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÂ¼ÅÄÎè²»¡¡photo by Koike Yoshihiro
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀºÇÄã¥é¥¤¥ó¡£»ä¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÄ»±Û¡ÊÍµ²ð¡Ë¥Ø¥Ã¥É¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é½¢Ç¤¤·¤¿Âç°ú·¼¼¡ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç13Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ê¤É¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿Âç°ú¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¾åµ¤Î»ÑÀª¤ÏÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç°ú¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¡ÖÍýÁÛ¡×¤È·Ç¤²¤ë¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£2010Ç¯ÂåÃæÈ×°Ê¹ß¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¡£¥µ¡¼¥É¤Î¾¾ÅÄÀë¹À¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Îº£µÜ·òÂÀ¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ÎËÜÂ¿Íº°ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¹¸¤äÍûÂç¹À¤¬¸«¤»¤¿¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¤âµå³¦¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¤òÃ´Åö¤·¤¿Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2011Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤±¤É¡¢12¡¢13Ç¯¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤³¤ì¤ò¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ç¯Îð¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¡¢Æó·³¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡2006Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤ÏÅö»þ40ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÅêÆâÏ¢·È¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÀäÂÐ¤Ë»î¹ç¤Ç¼ºÇÔ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Ë°ì²ó¥¥ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½©»³¹¬Æó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢2012Ç¯¤Ë£³°Ì¡¢ÍâÇ¯¤Ï£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç£´Ç¯¡¢¹Åç¤ÈÀ¾Éð¤Ç·×£³Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò¸Ø¤ë¹äÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤¬Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤Ë²×Î©¤Á¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅêÆâÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ç¡×
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Ë¡¢Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤ÏÄÉ²Ã¤ò²Ý¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ç¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤ä¤é¤»¤¿¡£Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤"½õ¤Ã¿Í"¤òÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤¬¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Î¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ËÅê¤²¤ë»þ¡¢¡Ø¤ä¤Ù¤§¡¢¥ª¥ì¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ëµ¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÆ¬°Ê³°¤ÏÀäÂÐÈò¤±¤Ø¤ó¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Ï»×¤¤¤¤ê±¦ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢150¥¥í¤Î¹äµå¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£
¡Ö¥É¡¼¥ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Æº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Ï¼¡¤ÎÆü¡¢¤¹¤°¤Ë¼Õ¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ú¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¡Û
¡¡2014Ç¯¤ËÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ©¤¹¤È¡¢¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ÍâÇ¯¤âÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¡£Æ±´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢2017Ç¯¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤Ï2018Ç¯¤«¤é°æ¸ý»ñ¿Î´ÆÆÄ¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤Ø¡££²Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢2020Ç¯¤Ï£²°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤ÎµåÃÄ¤Ë¤âÉâÄÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ò·ï¤«¤Ê¡£°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¡¢¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÀÎ¤Î"¥¹¥Ýº¬"¡Ê¢¨¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Äº¬À¤â¤Î¡×¤ÎÎ¬¸ì¡£¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÆ±»Î¤Ç¡Ø¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ËÍ¤é¥³¡¼¥Á¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢Áö¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÁö¤é¤»¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÁª¼ê¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤¬º£µ¨ÃåÇ¤¤·¤¿À¾Éð¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÉÔºß¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢¥»¥«¥ó¥É¤«¤é¥µ¡¼¥É¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿³°ºê½¤ÂÁ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄ¹¤é¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µåÃÄºÆ·ú¤Ë¤Ï¡¢Ìî¼ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÉÔºß¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸õÊä¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢À¾Àî°¦Ìé¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð³°ºê¡¢¸»ÅÄ¤¬¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¼¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯[¸÷Çò1]¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Èà¤é¤ÏÈà¤é¤Ê¤ê¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡Ú¼¡Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¤Ï¡©¡Û
¡¡Î©¾ì¤¬¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨³èÌö¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÅÏÉôÀ»Ìï¤¬¡ÊÂÇÀþ¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ê¤ó¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤Í¡£¥Í¥Ó¥ó¤¬¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÊÃ¯¤«¤¬¡Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µåÃÄ»Ë¾åºÇ°¤Î91ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤Î¤¬ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Î³ÎÇ§¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï·É°Õ¤ò¤³¤á¡¢¡Ö¥Í¥Ó¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥Ó¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£NPB¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Í¥Ó¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÆ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«¿®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²á¿®¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥»¡ÊÄ¹Ã«Àî¿®ºÈ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ÎÅµ·¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ê¤ê¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤ÏÇÈ¤ÎÂç¤¤µ¤¬²ÝÂê¤À¤¬¡¢¹¶¼é¤Ç¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±£´Ç¯ÌÜ¤ÎÂìß·²Æ±û¤â½Ð¾ì»î¹ç¿ô¡¢°ÂÂÇ¿ô¤Ç¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤ÃÊ³¬¤À¡£
¡¡µåÃÄºÆ·úÃæ¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÄ»±Û¥³¡¼¥Á¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Ç197¥»¥ó¥Á¡¢115¥¥í¤ÎÂç·¿ÂÇ¼Ô¡¢Â¼ÅÄÎç²»¡Ê¤ì¤ª¤ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£°ì·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿£··î16Æü¤«¤éËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë£¸·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤â¤Ë£µÈÖ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡¢¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢Èà¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Áö¤êÊý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤¿¤é¡¢Åß¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÊÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âµîÇ¯¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤ÎÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÉÔºß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¡¢À¾Àî¤¬Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤ò»Ä¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£Âìß·¤â¹¶¼é¤ÇÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä¹Ã«Àî¤äÂ¼ÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÃ»´üÅª¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¼ã¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Ã¯¤¬¼¡Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£µåÃÄºÆ·ú¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ï¤Ï¤Þ¤«¤ì¡¢½Ð»Ï¤á¤¿²ê¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤À¤±¤À¡£