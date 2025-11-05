「日経225オプション」11月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 156)
SBI証券 108( 62)
BNPパリバ証券 38( 38)
楽天証券 22( 22)
SMBC日興証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
松井証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
ビーオブエー証券 9( 9)
広田証券 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
Jトラストグローバル 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ゴールドマン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 11( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 143( 143)
ABNクリアリン証券 135( 135)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 522( 522)
SBI証券 203( 101)
ソシエテジェネラル証券 100( 100)
BNPパリバ証券 100( 100)
モルガンMUFG証券 53( 53)
三菱UFJ証券 50( 50)
楽天証券 49( 49)
松井証券 47( 47)
ビーオブエー証券 47( 47)
野村証券 45( 45)
UBS証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 14( 14)
マネックス証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
