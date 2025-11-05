　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 156(　 156)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 108(　　62)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　38(　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 9(　　 9)
広田証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
Jトラストグローバル　 　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 143(　 143)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 135(　 135)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 522(　 522)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 203(　 101)
ソシエテジェネラル証券　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 100(　 100)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　53(　　53)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　49(　　49)
松井証券　　　　　　　　　　　　47(　　47)
ビーオブエー証券　　　　　　　　47(　　47)
野村証券　　　　　　　　　　　　45(　　45)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)