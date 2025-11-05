「日経225オプション」11月限コール手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 14( 10)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 19( 13)
松井証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
