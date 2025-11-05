「日経225オプション」11月限コール手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 225( 125)
シティグループ証券 20( 20)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 7( 5)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
シティグループ証券 12( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1169( 969)
JPモルガン証券 385( 385)
SBI証券 529( 289)
ソシエテジェネラル証券 266( 266)
楽天証券 87( 87)
BNPパリバ証券 81( 81)
松井証券 64( 64)
バークレイズ証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 30( 30)
マネックス証券 15( 15)
ビーオブエー証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 7( 7)
安藤証券 5( 5)
シティグループ証券 104( 4)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
立花証券 2( 2)
UBS証券 500( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
シティグループ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 192)
シティグループ証券 32( 32)
BNPパリバ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 11( 7)
日産証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
シティグループ証券 29( 29)
BNPパリバ証券 6( 6)
