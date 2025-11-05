皇治、高級車並ぶ“愛車”のなかで「1番気にいっとるのがコイツ」 900万円・56年前の“名車”に愛情「手がかかる分可愛い奴」
格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（36）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。“今一番気に入っている車”を明かした。
【写真あり】「手がかかる分可愛い奴」皇治、高級車並ぶ“愛車”のなかで「1番気にいっとるのがコイツ」愛車を紹介
皇治は「今、持っとる車の中で1番気にいっとるのがコイツ」というコメントとともに、真っ赤なオープンカーとの2ショットを公開。同車は、先日“旧車デビュー”を果たし、900万円で購入し、納車を報告した1969年式のシボレー『シェベル』。「手がかかる分可愛い奴」「乗って走るだけが車なんやないでー」とコメントを添え、愛着を見せている。
皇治は2024年12月下旬の午前3時半ごろ、東京・世田谷区で高級車のフェラーリを運転中に街路樹などにぶつかり、車が大破する事故を起こしたものの、その場から立ち去った当て逃げの疑いで今年3月に書類送検。6月に交通事故について「警察および関係機関による調査・手続きがすべて完了し、『安全運転義務違反』として正式に処分が終了いたしました」と報告した一方で、その後も『フェラーリ』や、『ランドクルーザー』、カートなど自身の“愛車”を続々と紹介している。
