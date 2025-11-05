Girls²が、12月24日に発売する両A面シングル「Snowflakes / Unmelting Snow」より、新曲「Snowflakes」を11月7日に先行配信することを発表した。あわせて、ジャケット写真も公開となった。

新曲「Snowflakes」は、“初めての恋に気づく瞬間”や“距離を縮めたい”という、女の子の繊細な感情を雪の結晶に重ねて描いたウィンターバラードだという。公開されたジャケット写真は、タイトルにもなっている“雪の結晶”をモチーフに、楽曲の持つ透明感や静かなときめきを幻想的なトーンで描写し、あたたかみのあるアートワークに仕上がっている。

また、本楽曲をテーマ曲にした自身初となる＜WINTER LIVE「Girls² WINTER LIVE 2025 “Snowflakes”」＞が、12月に東京・大阪で開催される。

■先行配信

2025年11月7日（金）リリース

配信：https://rhythmzone.lnk.to/G2_Snowflakes

◾️両A面シングル「Snowflakes / Unmelting Snow」 2025年12月24日（水）発売

予約：https://rhythmzone.lnk.to/G2_SNOW_CD

◾️＜Girls² WINTER LIVE 2025 “Snowflakes”＞

詳細：https://girls2-fc.jp/page/news/1101372780579913728 2025年12月26日（金）東京国際フォーラム ホールA

開場17:00 / 開演18:00

♢お問い合わせ

キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間 (平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00) 2025年12月28日（日）大阪・オリックス劇場

開場15:00 / 開演16:00

♢お問い合わせ

サウンドクリエーター 06-6357-4400

(平日12:00〜15:00祝日を除く) ◆チケット

全席指定：9,000円（税込）