JU!iEが、11月19日に配信シングル「Special Day」をリリースすることを発表した。

ラブソングである本楽曲は、UK／サウス・ロンドンを拠点に活動するプロデューサー・ビートメイカーのedbl（エドブラック）と、ギタリストでありトラックメイカーとしても活躍するKazuki Isogaiを迎え制作された。

ジャケット写真

本楽曲について、edbl（エドブラック）は以下のようにコメントしている。

◾️edbl（エドブラック）コメント（訳）

Kazukiとは2021年から共に活動し、様々なアーティストとの数多くのプロジェクトで協業してきた。だから2024年にJU!iEとの新曲について連絡があった時、すぐにでも取り組みたいと思った。プロデューサーとしてオンラインで作業するのは興味深いプロセスだ。

トラックに自分のパートを加えて送り、アーティストが気に入ってくれることを願うだけだから。幸いJU!iEは私が加えた全てを気に入ってくれた。このトラックに歌が融合し、それらがシームレスに溶け合う様子が素晴らしい。そしてKazukiのソロが融合して最高の仕上がりになったよ。幸運にも6月にブルーノート・プレイスでのDJセットでJU!iEと直接会えたんだ。

リアルでしっかり繋がれて最高だったし、僕たちが一緒に作った音を皆に聴いてもらえるのが待ちきれないよ。

◾️デジタルシングル「Special Day」 2025年11月19日（水）

配信：https://lnk.to/Special_DayNE