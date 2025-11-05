¡ãROCKIN¡Ç QUARTET ËºÇ¯²ñSPECIAL¡äÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤ËTHE BACK HORN¤Î»³ÅÄ¾»Ê¤ÈNothing’s Carved In Stone¤ÎÂ¼¾¾Âó
¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë´ñÀ×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÈROCKIN¡Ç QUARTET¡É¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡ãROCKIN¡Ç QUARTET ËºÇ¯²ñSPECIAL¡ä¤¬12·î15Æü¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢Æâß·¿ò¿Î(androp)¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÉ²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»³ÅÄ¾»Ê(THE BACK HORN)¡¢Â¼¾¾Âó(Nothing¡Çs Carved In Stone)¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÈROCKIN¡Ç QUARTET¡É¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥ÈNAOTOÎ¨¤¤¤ë¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë»ê¶Ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Ä°¤¯¼Ô¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ãROCKIN¡Ç QUARTET ËºÇ¯²ñSPECIAL¡ä¤Ë¤Ï4Ì¾¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎROCKIN¡Ç QUARTET¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï11·î6ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡£
¡¡
¢£¡ãROCKIN¡Ç QUARTET ËºÇ¯²ñSPECIAL¡ä
12Ç¯15Æü(·î)¡¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ ¢¨1Æü2²ó¸ø±é
¡¦1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§open16:30 / start17:30
¡¦2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§open19:30 / start20:30
¢§½Ð±é
Vocal¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢Æâß·¿ò¿Î(androp)¡¢»³ÅÄ¾»Ê(THE BACK HORN)¡¢Â¼¾¾Âó(Nothing¡Çs Carved In Stone)
NAOTO QUARTET¡§NAOTO(1st Violin) / Ìø¸¶ÍÌï(2nd Violin) / ³áÃ«Íµ»Ò(Viola) / ¸þ°æ¹Ò(Cello) / ¸âÉþÎ´°ì(Piano)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦DX¥·¡¼¥ÈDUO¡ï22,200-(¥Ú¥¢ÈÎÇä)
¡¦DUO¥·¡¼¥È¡ï21,100-(¥Ú¥¢ÈÎÇä)
¡¦DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ï11,100-
¡¦S»ØÄêÀÊ¡ï10,000-
¡¦R»ØÄêÀÊ¡ï8,900-
¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡ï8,400-(1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ)
¡Ú¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡Û
È¯ÇäÆü¡§11/6(ÌÚ)Àµ¸á12:00¡Á
¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö
¡¡https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21023
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡¡https://eplus.jp/rockinquartet-billboard/
¡ÊÌä¡Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ 03-3405-1133
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ROCKIN¡Ç QUARTET ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È