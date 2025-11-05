C&Kが、timelesz・寺西拓人が主演を務める映画『天文館探偵物語』の主題歌「相思相愛 with SOIL&“PIMP”SESSIONS」を11月19日に配信リリースすることを発表した。リリース決定とあわせジャケットビジュアルも公開。

◆映画『天文館探偵物語』予告

「相思相愛 with SOIL&“PIMP”SESSIONS」は、2024年10⽉に鹿児島市で開催された＜THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024＞にて、C&KとSOIL＆“PIMP″SESSIONSのコラボ曲としてサプライズで披露された楽曲だったが、鹿児島・天文館を舞台にした映画『天文館探偵物語』の主題歌の決定をきっかけに、映画に向けて歌詞やアレンジをアップデートし、スタジオレコーディングが行われた。先に公開となった映画本予告では、映画のストーリーを盛り上げるテンション高いサビの部分が印象的だが、フルコーラスではさらに映画と楽曲が融合するC&K、SOIL&“PIMP”SESSIONSならではの楽曲に仕上がっているとのことだ。

映画『天文館探偵物語』は、11月21日より鹿児島県にて先行公開、12月5日よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開される。

■「相思相愛 with SOIL&“PIMP”SESSIONS」

2025年11月19日（水）配信リリース

※映画『天文館探偵物語』主題歌

◾️映画『天文館探偵物語』 Ⓒ2025「天文館探偵物語」製作委員会 ◆ストーリー

夏の「祇園祭（おぎおんさぁ）」の熱気に包まれる中、バーで働きながら密かに探偵業も営む・宇佐見蓮（寺西拓人）は相棒の山下健斗（肥後遼太郎）と共に、タモ網片手に脱走したペットの亀を探していると、DV夫から逃げてきたと言うシングルマザー・凪（大原優乃）と出会う。蓮と健斗は、凪の働き口と凪の息子を預けられる託児所を紹介するが、安心したのもつかの間、凪の息子の誘拐事件が起きる。凪の息子は、地方創生担当大臣・板倉雄馬（西岡紱馬）の息子・靖幸（室龍太）と凪の間に生まれた子だと明かす。一方、板倉雄馬は天文館の再開発を強引に進め、街の人たちの居場所だけでなく思い出をも奪おうとしていた。蓮たちは、凪親子と天文館を守るため立ち上がる―― ◆クレジット／ビリング

主演：寺西拓人

出演：大原優乃 肥後遼太郎／室 龍太 高田 翔 原 嘉孝（友情出演）／SHIGETORA 西田聖志郎 新名真郎 ／西岡紱馬

監督・脚本： 諸江 亮

企画・原案・プロデュース：嶋田 豪

音楽：朝倉紀行 製作支援：かごしまフィルムオフィス

製作：アイエス・フィールド／「天文館探偵物語」製作委員会

宣伝・配給：アイエス・フィールド／S・D・P

Ⓒ2025「天文館探偵物語」製作委員会

公式HP：https:// tenmonkan-tantei.jp

◾️ワンマンライブ情報 2026年4月26日（日）大阪城ホール

※詳細後日発表

■2025年全国ツアー＜改 日本全国地元化計画〜歌って踊って喋る喋る！！演出なしのシンプルLIVE！！〜＞ 2025年 ※終了公演は省略

11月8日（土）熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール

11月9日（日）熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール

11月11日（火）鹿児島・川商ホール 第1

11月16日（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城

11月29日（土）鹿児島・鹿屋市文化会館

11月30日（日）鹿児島・鹿屋市文化会館

12月4日（木）岐阜・岐阜 CLUB G

12月6日（土）神奈川・1000 CLUB

12月19日（金）大阪・オリックス劇場

12月20日（土）大阪・オリックス劇場

https://c-and-k.info/contents/921488

◾️イベント出演情報 2025年11月22日（土）・23日（日）＜IZUMO OROCHI FES 2025＞

出雲ドーム（島根県出雲市）

＊C&Kは11月22日（土）に出演します。

公式サイト：https://izumoorochifes.jp/ 2025年12月6日（土）・12月7日（日）＜TOHOKU MUSIC JOURNEY 2025＞

夢メッセみやぎ（展示ホールA・B・C）

※出演日は後日発表となります。

公式サイト：https://tohokumusicjourney.com/ 2026年3月20日（金）・3月21日（土）・3月22日（日）＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞

沖縄県総合運動公園 多目的広場

＊出演日は後日発表となります。

公式サイト：https://skyfes.net/