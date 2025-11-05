鈴木実貴子ズ×BLACK BOTTOM BRASS BANDが、たまの名曲「さよなら人類」のカバー楽曲を本日配信リリースした。

◆鈴木実貴子ズ×BLACK BOTTOM BRASS BAND 動画

本楽曲は、J-POPの起点になったレーベルの1つであり、世界的なCity Pop人気やアナログ盤復活で再注目される日本クラウン内の音楽レーベル【PANAM】が、レーベル設立55周年を迎え、同レーベルからリリースされた名曲たちを様々なアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第3弾となる。

「さよなら人類」は、1990年5月5日にリリースされ、オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得した、たまのデビューシングル。今回は、PANAMレーベル所属の鈴木実貴子ズがリメイクし、ニューオーリンズブラスバンド・BLACK BOTTOM BRASS BANDとともに楽曲を制作した。

BLACK BOTTOM BRASS BAND

ジャケット写真

また、映像ディレクターの吉田ハレラマがディレクションしたMVも公開された。鈴木実貴子ズ with BLACK BOTTOM BRASS BANDのよる音源アレンジと吉田ハレラマらしい映像が完成したという。

https://youtu.be/lyZw0gI1K48

◾️PANAMレーベル生誕55周年企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」 ▼第1弾

藤井フミヤ with 南こうせつ

「僕の胸でおやすみ」

2025年9月17日配信リリース

各音楽配信サイト：https://lnk.to/bokunomunedeoyasumi ▼第2弾

GOOD BYE APRIL with 南佳孝

「LADY PINK PANTHER」

2025年10月8日配信リリース

各音楽配信サイト：

https://lnk.to/ladypinkpanther ▼第3弾

鈴木実貴子ズ with BLACK BOTTOM BRASS BAND

「さよなら人類」

2025年11月5日配信リリース

各配信サイト：https://lnk.to/sayonarajinrui_panam55

■メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込） ▼収録曲

全10曲収録予定 ※曲数変更の可能性あり

■ワンマンライブ＜危機一発＞ 2025年12月13日（土）＠東京・鶯谷 ダンスホール新世紀

※チケット詳細は近日発表

