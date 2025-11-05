鈴木実貴子ズ×BLACK BOTTOM BRASS BAND、たまの名曲「さよなら人類」をカバー＋MV公開
鈴木実貴子ズ×BLACK BOTTOM BRASS BANDが、たまの名曲「さよなら人類」のカバー楽曲を本日配信リリースした。
◆鈴木実貴子ズ×BLACK BOTTOM BRASS BAND 動画
本楽曲は、J-POPの起点になったレーベルの1つであり、世界的なCity Pop人気やアナログ盤復活で再注目される日本クラウン内の音楽レーベル【PANAM】が、レーベル設立55周年を迎え、同レーベルからリリースされた名曲たちを様々なアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第3弾となる。
「さよなら人類」は、1990年5月5日にリリースされ、オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得した、たまのデビューシングル。今回は、PANAMレーベル所属の鈴木実貴子ズがリメイクし、ニューオーリンズブラスバンド・BLACK BOTTOM BRASS BANDとともに楽曲を制作した。
また、映像ディレクターの吉田ハレラマがディレクションしたMVも公開された。鈴木実貴子ズ with BLACK BOTTOM BRASS BANDのよる音源アレンジと吉田ハレラマらしい映像が完成したという。
https://youtu.be/lyZw0gI1K48
◾️PANAMレーベル生誕55周年企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」
▼第1弾
藤井フミヤ with 南こうせつ
「僕の胸でおやすみ」
2025年9月17日配信リリース
各音楽配信サイト：https://lnk.to/bokunomunedeoyasumi
▼第2弾
GOOD BYE APRIL with 南佳孝
「LADY PINK PANTHER」
2025年10月8日配信リリース
各音楽配信サイト：
https://lnk.to/ladypinkpanther
▼第3弾
鈴木実貴子ズ with BLACK BOTTOM BRASS BAND
「さよなら人類」
2025年11月5日配信リリース
各配信サイト：https://lnk.to/sayonarajinrui_panam55
■メジャー2ndアルバム『いばら』
2026年1月28日（水）リリース
CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）
▼収録曲
全10曲収録予定 ※曲数変更の可能性あり
■ワンマンライブ＜危機一発＞
2025年12月13日（土）＠東京・鶯谷 ダンスホール新世紀
※チケット詳細は近日発表
