Zilqy¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡ØVacant Throne¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡Ü¡ÖCannonball¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é·èÄê¤â
Zilqy¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë1st EP¡ØVacant Throne¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´û¤ËMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½Âê¶Ê¡ÖCarry On¡×°Ê³°¤ÎÁ´4¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜÆüÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖCannonball¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖCannonball¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥¿¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ÅªÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ÀÁö´¶¤È½Å¸ü´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥é¥¤¥ô¤ò°Õ¼±¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±³¤äµ½âÖ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤È³«Êü¤òµá¤á¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¥¢¥ó¥»¥à¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢³¤³°¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¡£²¤ÊÆ¤Î¥á¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼Á´¶¤È¡¢²»¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËè½µ1ËÜ¤º¤Ä¸ø³«¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Íè½µ¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢EP¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Inter FM¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢Åìµþ¤ÈÀ¤³¦¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î²»³Ú¤ò¥¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ésensor¡É¤ØAnna¡ÊVo¡Ë¤ÈMiho¡ÊB¡Ë¤¬À¸½Ð±é¡£Zilqy¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥¸¥ª½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£EP¥ê¥ê¡¼¥¹¸å½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æó¿Í¤«¤é¤Ï²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Zilqy¤Ï¡¢12·î10Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ô¡ãStart The Fire¡ä¤òÅìµþ¡¦Âå´±»³Space Odd¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿1st EP¡ØVacant Throne¡Ù¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÎCDÉõÆþÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¿·½É¡¦½ÂÃ«¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£interfm¡Ösensor¡×
ÊüÁ÷¶É¡§InterFM897
ÈÖÁÈÌ¾¡§ sensor
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¡¡21:00¡Á
¢¨radiko¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£https://radiko.jp/
¢£1st EP¡ØVacant Throne¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://zilqy.bfan.link/vacant-throne
¡Ú´°Á´¸ÂÄêÈ×¡ÛDCCA-165¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃ¼ì¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
¡¦24P ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¨´°Á´¸ÂÄêÈ×¤ÏMAVERICK STORE ¤Î¤ß¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½
MAVERICK STORE¡¡https://www.maverick-stores.com/zilqy/
°ìÈÌÎ®ÄÌÈ×¡§DCCA-166¡¡2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê ¢¨´°Á´¸ÂÄêÈ×¡¿°ìÈÌÎ®ÄÌÈ× ¶¦ÄÌ
01.Carry On
02.Disguise
03.Bleeding Love
04.Cannonball
05.Realize
¢¡Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥é¥ó¥À¥à¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥½¥íÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë¢¨¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¢¡¼¼Ì
¡¡https://tower.jp/item/7035020
¡¦HMV¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç1¼ï¡Ë
¡¡https://www.hmv.co.jp/en/artist_Zilqy_000000001006108/item_Vacant-Throne_16256522
¡¦disk union¡§¥é¥ó¥À¥à¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥½¥í+½¸¹ç¤ÎÁ´5¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¡https://diskunion.net/metal/ct/detail/1009112866
¡¦Amazon¡§¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê½¸¹ç1¼ï¡Ë
¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSCDVTG8
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
◾️¡ãZilqy Debut EP¡ØVacant Throne¡Ù ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡¦Åìµþ¡Ê¿·½É¡Ë
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§12:00¡Á ¢¨½¸¹ç»þ´Ö 11:45
²ñ¾ì¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹9F¡¡Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»äÉþ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ https://tower.jp/store/event/2025/12/055006z
¡¦Åìµþ¡Ê½ÂÃ«¡Ë
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§12:00¡Á ¢¨½¸¹ç»þ´Ö 11:45
²ñ¾ì¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹5F¡¡Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¡¼¼Ì°áÁõ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ https://towershibuya.jp/posts/220175
¡¦Âçºå
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§13:00¡Á ¢¨½¸¹ç»þ´Ö 12:45
²ñ¾ì¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»äÉþ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ https://tower.jp/store/event/2026/01/096003
¡¦Ì¾¸Å²°
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§18:00¡Á ¢¨½¸¹ç»þ´Ö 17:45
ÆâÍÆ¡§CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»äÉþ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ https://tower.jp/store/event/2026/01/015003Zilqy
¢£¡ãZilqy 1st LIVE¡ÖStart The Fire¡×¡ä
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Âå´±»³Space Odd
Open 18:15 / Start 19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢§CDÉõÆþÀè¹ÔÍ½Ìó 2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/zilqy/
