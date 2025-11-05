『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』ムビチケ第1弾の発売決定！ 地下都市・吉原桃源郷の緊迫感が伝わる場面写真も
アニメ映画『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』より、ムビチケカード第1弾が11月14日より上映劇場限定で発売されることが発表。さらに、万事屋3人と月詠、神威の場面写真も解禁された。
【写真】月詠、神威、万事屋メンバーも！ 『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』場面写真
本作は、大人気漫画『銀魂』の最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化。圧巻のアクションと熱いドラマを、新エピソードとともに大スクリーンのシネマスコープサイズで描く。
このたび、11月14日より、第1弾ムビチケカードが上映劇場限定（上映劇場は公式サイトにて順次更新）で発売されることが決定した。第1弾のビジュアルは、原作者・空知英秋による描き下ろしで、火の粉が舞い散る猛火の中、不敵な笑みを浮かべる銀時が描かれたティザービジュアルとなっている。詳細は映画公式サイトをチェックしてほしい。第2弾ムビチケの発売も予定されており、続報に期待が高まる。
あわせて解禁された場面写真では、団子をくわえ、木刀を肩に担ぎながら鋭い視線を放つ銀時の横顔をはじめ、激しい戦いの痕跡が残る中、新八と神楽がそれぞれ武器を手に脅威へ立ち向かう姿が確認できる。さらに、吉原を護る自警団「百華」の頭領・月詠がキセルを手に街中へ佇む姿に加え、戦闘民族・夜兎族であり神楽の兄で、宇宙海賊春雨第七師団団長でもある神威が、包帯で顔を覆いながら鋭い眼光でこちらを射抜くように見据えるカットも公開された。吉原の街全体を巻き込む激闘を予感させる場面写真の数々となっている。
また、公開まであと100日の中、本編制作中の現場より、前川貴史プロデューサーから熱いコメントも到着。「テレビシリーズの吉原炎上篇に敬意を払い、そして超えていくという熱い想いを込めて、-吉原大炎上-と名付けました。様々なスタッフの力を結集して、新しいアニメ銀魂が出来上がりつつあります。楽しいパーチーの始まりまで、もう少しだけお待ちください！」と期待を寄せる。
そして、『銀魂 THE FINAL 4DX』が、11月14日より3週間限定で公開。銀時たちの壮絶な戦いが、音響・振動・風・光など五感で体感できる4DX仕様で蘇り、まるで物語の中に飛び込んだかのような臨場感を味わえる。クライマックスを迎える銀時たちの戦いの数々も、座席の揺れや演出効果とともに迫力満点に再現される。3週間連続で入場者プレゼントも配布される。
アニメ映画『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』は、2026年2月13日より全国公開。
